Cemiyet hayatının ünlü simalarından Suzan Şen, annesiyle çekildiği fotoğrafını paylaşarak annesini ölüm yıl dönümünde andı.
06 Nisan 2022 Çarşamba
SUZAN ŞEN ANNESİ BENTA ŞEN'İ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE DUYGUSAL BİR MESAJLA ANDI.
ALİ-BENTA ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
Şen, annesini andı!
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Suzan Şen, annesiyle çekildiği fotoğrafını paylaşarak annesini ölüm yıl dönümünde andı.
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