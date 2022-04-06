Akaretler'de yeni koleksiyon!

NURİ SAYRAÇ VE ELYO ELVAŞVİLİ, ŞELİ ELVAŞVİLİ'NİN KOLEKSİYONUNDAN SEÇKİLERLE GERÇEKLEŞEN SERGİYE EV SAHİPLİĞİ YAPTILAR.
NURİ SAYRAÇ VE ELYO ELVAŞVİLİ, ŞELİ ELVAŞVİLİ'NİN KOLEKSİYONUNDAN SEÇKİLERLE GERÇEKLEŞEN SERGİYE EV SAHİPLİĞİ YAPTILAR.
ELYO, ŞELİ-ALBER ELVAŞVİLİ
ŞELİ ELVAŞVİLİ KOLEKSİYONUNDA PARÇALARIN OLDUĞU SERGİDE DOSTLARIYLA HEYECANINI PAYLAŞTI.
ELYO ELVAŞVİLİ, NURİ SAYRAÇ
İŞ İNSANI MURAT TABANLIOĞLU VE MODACI DİLEK HANİF SERGİDE BULUŞTU.
SELİN BOZKURT ARKADAŞI ŞELİ ELVAŞVİLİ'Yİ YALNIZ BIRAKMADI.
MODACI DİLEK HANİF SERGİYE KATILARAK ÖZEL ESERLERİ İNCELEDİ.
REYHAN İPEKEL AKARETLERDE DOSTLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.
ASLI KUSEYRİOĞLU
AYTÜL-ATİLLA TÜRKMEN
FARUK BİL
İDİL UNAN
MELİS AGAZAT
OZAN-BAŞAK BALABAN
SELDA ÖZKÖK
SERAP ATAKAN
ZEYNEP FIRATOĞLU
GENEL
GENEL
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GENEL
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