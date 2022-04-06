Akaretler'de yeni koleksiyon!

Artweeks@Akaretler'de Şeli Elvaşvili koleksiyonu ve Elyo Elvaşvili ile ortağı Nuri Saraç'ın Carny NFT Platformu özel bir davetle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

06 Nisan 2022 Çarşamba

NURİ SAYRAÇ VE ELYO ELVAŞVİLİ, ŞELİ ELVAŞVİLİ'NİN KOLEKSİYONUNDAN SEÇKİLERLE GERÇEKLEŞEN SERGİYE EV SAHİPLİĞİ YAPTILAR.

ELYO, ŞELİ-ALBER ELVAŞVİLİ

ŞELİ ELVAŞVİLİ KOLEKSİYONUNDA PARÇALARIN OLDUĞU SERGİDE DOSTLARIYLA HEYECANINI PAYLAŞTI.

ELYO ELVAŞVİLİ, NURİ SAYRAÇ

İŞ İNSANI MURAT TABANLIOĞLU VE MODACI DİLEK HANİF SERGİDE BULUŞTU.

SELİN BOZKURT ARKADAŞI ŞELİ ELVAŞVİLİ'Yİ YALNIZ BIRAKMADI.

MODACI DİLEK HANİF SERGİYE KATILARAK ÖZEL ESERLERİ İNCELEDİ.

REYHAN İPEKEL AKARETLERDE DOSTLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.

ASLI KUSEYRİOĞLU

AYTÜL-ATİLLA TÜRKMEN

FARUK BİL

İDİL UNAN

MELİS AGAZAT

OZAN-BAŞAK BALABAN

SELDA ÖZKÖK

SERAP ATAKAN

ZEYNEP FIRATOĞLU

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

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