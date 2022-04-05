Kayak sezonunu kapattı!

Sosyatenin tanınmış simalarından Didem Sarı Erciyes'te kayak sezonunu kapattı.

05 Nisan 2022 Salı

DİDEM SARI GÖZDE KAYAK MERKEZİ ERCİYES'TE KAYAK SEZONUNU KAPATTI.

BEMBEYAZ KARLAR ÜZERİNDE SON KEZ POZ VEREN DİDEM SARI, SOSYAL MEDYA HESABINDAN BU ANLARI PAYLAŞTI.

DİDEM SARI

DİDEM SARI

DİDEM SARI

DİDEM SARI

DİDEM SARI

DİDEM SARI

DİDEM SARI

DİDEM SARI

Kayak sezonunu kapattı!

Sosyatenin tanınmış simalarından Didem Sarı Erciyes'te kayak sezonunu kapattı.

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