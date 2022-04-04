Ayaydınlar'ın Dubai tatili!

İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ve çocuklarıytla birlikte Dubai'de tatil yaptı.

04 Nisan 2022 Pazartesi

İPEKYOL YÖNETİM KURULU ÜYESİ NEJDET AYAYDIN EŞİ EMEL AYAYDIN VE ÇOCUKLARIYLA DUBAİ'DE TATİL YAPTI.

İŞ İNSANI NEJDET AYAYDIN EŞİ EMEL AYAYDIN VE KIZLARI YAĞMUR BİRLİKTE TATİLDE STRES ATTI.

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

EMEL AYAYDIN

Ayaydınlar'ın Dubai tatili!

İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ve çocuklarıytla birlikte Dubai'de tatil yaptı.

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Ayaydınlar'ın Dubai tatili!

İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ve çocuklarıytla birlikte Dubai'de tatil yaptı.

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