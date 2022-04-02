Mavi Işığın sergisi...

Sanat tutkunları Uzman Klinik Psikolog Deniz Kayhan'ın "Mavi Işığın Çağrısı" isimli resim sergisinde buluştu.

02 Nisan 2022 Cumartesi

PROF DR. ZEHRA NEŞE KAVAK

MEHMET KAVAK

DENİZ KAYHAN

MEHMET, ZEHRA NEŞE KAVAK, DENİZ KAVAK

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Mavi Işığın sergisi...

Sanat tutkunları Uzman Klinik Psikolog Deniz Kayhan'ın "Mavi Işığın Çağrısı" isimli resim sergisinde buluştu.

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Sanat tutkunları Uzman Klinik Psikolog Deniz Kayhan’ın “Mavi Işığın Çağrısı” isimli resim sergisinde buluştu.
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