Sanat tutkunları Uzman Klinik Psikolog Deniz Kayhan'ın "Mavi Işığın Çağrısı" isimli resim sergisinde buluştu.
02 Nisan 2022 Cumartesi
PROF DR. ZEHRA NEŞE KAVAK
MEHMET KAVAK
DENİZ KAYHAN
MEHMET, ZEHRA NEŞE KAVAK, DENİZ KAVAK
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Mavi Işığın sergisi...
Sanat tutkunları Uzman Klinik Psikolog Deniz Kayhan'ın "Mavi Işığın Çağrısı" isimli resim sergisinde buluştu.
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