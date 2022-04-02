Sanat tutkunu Pervin Ersoy Artweeks'i ziyaret ederek çağdaş sanatçıların eserlerini inceledi.
02 Nisan 2022 Cumartesi
PERVİN ERSOY, ASLI PAMİR İLE ARTWEEKS GALERİ DE BİR ARAYA GELDİ.
PERVİN ERSOY ARTWEEKS GALERİYİ ZİYARET EDEREK ESERLERİ İNCELEDİ.
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
Ersoy'un sanat turu...
Sanat tutkunu Pervin Ersoy Artweeks'i ziyaret ederek çağdaş sanatçıların eserlerini inceledi.
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