Tarz kombinler...

NEVBAHAR KOÇ
Nevbahar Koç
Caroline Koç
Aylin Tahincioğlu
Aslışah Alkoçlar
Yasemin Özilhan
Berrin Zorlu
Modanın tutkunları gelecek oyun temalı 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonunun lasman daveti için bir araya geldi.
Cemiyet hayatının modasever hanımları “Couture” koleksiyonunun tanıtım davetinde bir araya geldi.
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