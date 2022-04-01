'Çev Sanat' için iş başında!

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, ülkemizi temsil eden genç müzisyenlerin sahne alacağı proje için üyeleriyle birlikte toplantı gerçekleştirdi.

01 Nisan 2022 Cuma

TAL GARİH VE ÇEV SANAT BAŞKANI BERRİN YOLERİ TOPLANTIDA ÖNEMLİ KONULARI MASAYA YATIRDI.

ÇEV SANAT'IN DESTEKÇİLERİNDEN BERNA ÇEBİ, PROJE HAKKINDA TOPLANTIDA KONUŞTU.

FERYAL GÜLMAN ÇEV SANAT İÇİN TOPLANTIDA BULUNDU.

BEYZA UYANOĞLU ÖNEMLİ TOPLANTIDA YER  ALAN İSİMLERDENDİ.

SONGÜL ÖZSAN TOPLANTININ DAVETLİLERİ ARASINDAYDI.

ASLI EKŞİOĞLU TOPLANTIYA KATILDI.

GENEL

'Çev Sanat' için iş başında!

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, ülkemizi temsil eden genç müzisyenlerin sahne alacağı proje için üyeleriyle birlikte toplantı gerçekleştirdi.

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