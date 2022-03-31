Epos 7'den 10. yıl yemeği!

EPOS 7 Tarih, Kültür ve Sanat Derneği, 10. yıl bahar yemeğini bir davetle kutladı.

31 Mart 2022 Perşembe

EPOS 7 YÖNETİM KURULU ÜYESİ BESTE YURTTAŞ VE BERNA ÇEBİ DAVETTE BİR ARAYA GELDİ.

DEMET HANİF ÖZEL GECEYE KATILDI.

DERYA KARAGÜLLE, BESTE YURTTAŞ, DEMET HANİF

DİLEK TÜRKER 10. YIL YEMEĞİNE YALNIZ KATILDI.

NEYLAN VARDAR

YONCA EBUZZİYA

Epos 7'den 10. yıl yemeği!

EPOS 7 Tarih, Kültür ve Sanat Derneği, 10. yıl bahar yemeğini bir davetle kutladı.

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