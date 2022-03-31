EPOS 7 Tarih, Kültür ve Sanat Derneği, 10. yıl bahar yemeğini bir davetle kutladı.
31 Mart 2022 Perşembe
EPOS 7 YÖNETİM KURULU ÜYESİ BESTE YURTTAŞ VE BERNA ÇEBİ DAVETTE BİR ARAYA GELDİ.
DEMET HANİF ÖZEL GECEYE KATILDI.
DERYA KARAGÜLLE, BESTE YURTTAŞ, DEMET HANİF
DİLEK TÜRKER 10. YIL YEMEĞİNE YALNIZ KATILDI.
NEYLAN VARDAR
YONCA EBUZZİYA
Epos 7'den 10. yıl yemeği!
EPOS 7 Tarih, Kültür ve Sanat Derneği, 10. yıl bahar yemeğini bir davetle kutladı.
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