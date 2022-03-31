Anne-kız koşusu...

Sosyetenin ünlü hanımlarından Zeynep Üstünel ve kızı Mina Üstünel, savaşa dur demek için koşuya katıldı.

31 Mart 2022 Perşembe

ZEYNEP ÜSTÜNEL KIZI MİNA ÜSTÜNEL'LE BİRLİKTE İSTANBUL YARI MARATONU'NA KATILDI.

ZEYNEP ÜSTÜNEL KOŞUDA SAVAŞA VE ŞİDDETE HAYIR DEDİ.

GENEL

ZEYNEP ÜSTÜNEL

ZEYNEP ÜSTÜNEL

ZEYNEP ÜSTÜNEL

ZEYNEP ÜSTÜNEL

ZEYNEP ÜSTÜNEL

ZEYNEP ÜSTÜNEL

ZEYNEP ÜSTÜNEL

Anne-kız koşusu...

Sosyetenin ünlü hanımlarından Zeynep Üstünel ve kızı Mina Üstünel, savaşa dur demek için koşuya katıldı.

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Anne-kız koşusu...

Sosyetenin ünlü hanımlarından Zeynep Üstünel ve kızı Mina Üstünel, savaşa dur demek için koşuya katıldı.

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