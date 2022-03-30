Sanat ve eğitim platformu olan Artkolik, "Kırılma Noktası: Hikayenin Sonunu Sen Yaz" başlıklı sergisiyle sanat tutkunlarını bir araya getirdi.
30 Mart 2022 Çarşamba
NAZLI KEÇİLİ KURUCUSU OLDUĞU SANAT VE EĞİTİM PLATFORMU ARTKOLİK'LE KIRILMA NOKTASI: HİKAYENİN SONUNU SEN YAZ SERGİSİNE KATILDI.
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
NAZLI KEÇİLİ
NAZLI KEÇİLİ
NAZLI KEÇİLİ
NAZLI KEÇİLİ
NAZLI KEÇİLİ
Keçili, İklim Zirvesi'nde...
Sanat ve eğitim platformu olan Artkolik, "Kırılma Noktası: Hikayenin Sonunu Sen Yaz" başlıklı sergisiyle sanat tutkunlarını bir araya getirdi.
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