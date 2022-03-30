Keçili, İklim Zirvesi'nde...

Sanat ve eğitim platformu olan Artkolik, "Kırılma Noktası: Hikayenin Sonunu Sen Yaz" başlıklı sergisiyle sanat tutkunlarını bir araya getirdi.

30 Mart 2022 Çarşamba

NAZLI KEÇİLİ KURUCUSU OLDUĞU SANAT VE EĞİTİM PLATFORMU ARTKOLİK'LE KIRILMA NOKTASI: HİKAYENİN SONUNU SEN YAZ SERGİSİNE KATILDI.

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

NAZLI KEÇİLİ

NAZLI KEÇİLİ

NAZLI KEÇİLİ

NAZLI KEÇİLİ

NAZLI KEÇİLİ

Keçili, İklim Zirvesi'nde...

Sanat ve eğitim platformu olan Artkolik, "Kırılma Noktası: Hikayenin Sonunu Sen Yaz" başlıklı sergisiyle sanat tutkunlarını bir araya getirdi.

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