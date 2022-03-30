Bağzıbağlı'dan yeni koleksiyon!

Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, hazır giyim markasının 2022 ilkbahar-yaz koleksiyonunu modasever hanımların katılımıyla tanıttı.

30 Mart 2022 Çarşamba

HANDE SEZER PEKCAN BEYAZ KOMBİNİYLE DEFİLEYİ İZLEMEYE GELDİ.

KLASİK TARZ KOMBİNİYLE REYHAN İPEKEL YENİ KOLEKSİYONDAN TÜYOLAR ALDI.

ASLI EKŞİOĞLU ÜNLÜ MODACININ YENİ KOLESİYONUNU İNCELEDİ.

BURCU ŞENDİR DEFİLEYE ARKADAŞI DURU KARABACAKLA KATILDI.

BUKET TAŞDELEN DEFİLEYE KATILAN İSİMLERDEN BİRİYDİ.

NURAY FENERCİOĞLU KOLEKSİYONU DİKKATLE İNCELEDİ.

ARZU KUNT

ASLI DAVUT, AYŞE BURCU KAYA

RENE SABAN, HÜLYA ELTEMUR DEFİLEDE YERLERİNİ ALDI.

JÜLİDE ÖNENGÜT, BUKET TAŞDELEN VE ZEYNEP GERMEN ÖZEL GECEDE BİR ARAYA GELDİ.

ZEYNEP GERMEN

KONCA-DERVİŞ BAĞZIBAĞLI

ECEM-ÖNAY BAĞZIBAĞLI

SERAP SARI

ÜNLÜ MODACI RAŞİT BAĞZIBAĞLI YAZ KOLEKSİYONUNU GÖRKEMLİ BİR DEFİLE İLE TANITTI.

Bağzıbağlı'dan yeni koleksiyon!

Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, hazır giyim markasının 2022 ilkbahar-yaz koleksiyonunu modasever hanımların katılımıyla tanıttı.

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