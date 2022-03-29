TÜSİAD, yeni başkanını seçti!

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yeni başkanını seçti. Seçime aday olarak giren Orhan Turan, Simone Kaslowski'den görevi devraldı.

29 Mart 2022 Salı

TÜSİAD YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA KONUŞMA YAPTI.

SON KEZ SÖZ ALAN TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI SIMONE KASLOWSKI KONUŞMASINDAN SONRA HERKESE TEŞEKKÜR EDEREK SÖZLERİNİ BİTİRDİ.

SEÇİME ADAY OLARAK GİREN ORHAN TURAN YENİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEÇİLDİ.

TUNCAY ÖZİLHAN

TUNCAY ÖZİLHAN

TUNCAY ÖZİLHAN

TÜSİAD, yeni başkanını seçti!

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yeni başkanını seçti. Seçime aday olarak giren Orhan Turan, Simone Kaslowski'den görevi devraldı.

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