Modanın Oscar'larında şıklık yarışı!

ŞARKICI JUSTIN BIEBER'İN EŞİ HAILEY BIEBER KUSURSUZ FİZİĞİNİ ÖN PLANA ÇIKARAN ELBİSESİYLE KAMERALARA POZ VERDİ.
ŞARKICI JUSTIN BIEBER'İN EŞİ HAILEY BIEBER KUSURSUZ FİZİĞİNİ ÖN PLANA ÇIKARAN ELBİSESİYLE KAMERALARA POZ VERDİ.
KIM KARDASHIAN İKONİK TARZIYLA TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ.
DÜNYACA ÜNLÜ MANKEN KENDALL JENNER SİYAH ELBİSESİNİ GÖZLÜKLERİYLE KOMBİNLEYEREK SIRADIŞI TARZINI YANSITTI.
ÜNLÜ MODEL HEIDI KLUM SARI ELBİSESİYLE TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ.
ÜNLÜ ŞARKICI HALSEY İKONİK TRANSPARAN KIYAFETİYLE İDDİASINI SÜRDÜRDÜ.
OYUNCU VE ŞARKICI ZENDAYA MASKÜLEN TARZIYLA GECENİN PARLAYAN YILDIZLARINDAN BİR OLDU.
OYUNCU KRISTEN STEWART DANTELLİ UZUN SİYAH ELBİSESİYLE PARTİYE KATILDI.
ÜNLÜ OYUNCU NATALIE PORTMAN SADE GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ.
OYUNCU VANNESSA HUDGENS STİLİYLE ÇOK BEĞENİLDİ.
OYUNCU SOPHIE TURNER KIRMIZI ELBİSESİYLE SADELİĞİNİ KORUDU.
ŞARKICI RITA ORA İŞLEMELİ BEYAZ ELBİSESİYLE PARTİDE BOY GÖSTERDİ.
KATE HUDSON
KATIE HOLMES
KELLY ROWLAND
TAYLOR HILL
PETRA NEMCOVA
SUKI WATERHOUSE
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