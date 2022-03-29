Alaton'un kayak keyfi...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, yakın dostlarıyla birlikte Erzurum'un gözde kayak merkezi Palandöken'deydi.

29 Mart 2022 Salı

ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ LEYLA ALATON ERZURUM'DA TATİL YAPTI.

GÖZDE KAYA MERKEZİNDE KAYAK YAPAN LEYLA ALATON, KAR ÜSTÜNDE AT BİNMEYİ İHMAL ETMEDİ.

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

Alaton'un kayak keyfi...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, yakın dostlarıyla birlikte Erzurum'un gözde kayak merkezi Palandöken'deydi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle göz dolduruyor

Aylin Tahincioğlu
Tarz kombinler...

Aslışah Alkoçlar
Farklı ve şık...

Yasemin Özilhan

Farklı ve şık...

Berrin Zorlu
TÜSİAD, yeni başkanını seçti!

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yeni başkanını seçti. Seçime aday olarak giren Orhan Turan, Simone Kaslowski'den görevi devraldı.
Modanın Oscar'larında şıklık yarışı!

Dünya ünlü isimler Oscar töreninin ardından düzenlenen partide şıklık yarışına girdi.
Alaton'un kayak keyfi...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, yakın dostlarıyla birlikte Erzurum'un gözde kayak merkezi Palandöken'deydi.

Moda tutkunlarına özel davet!

Cemiyet hayatının moda tutkunu isimleri dün gerçekleşen etkinlikte bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.