Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, yakın dostlarıyla birlikte Erzurum'un gözde kayak merkezi Palandöken'deydi.
29 Mart 2022 Salı
ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ LEYLA ALATON ERZURUM'DA TATİL YAPTI.
GÖZDE KAYA MERKEZİNDE KAYAK YAPAN LEYLA ALATON, KAR ÜSTÜNDE AT BİNMEYİ İHMAL ETMEDİ.
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
Alaton'un kayak keyfi...
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, yakın dostlarıyla birlikte Erzurum'un gözde kayak merkezi Palandöken'deydi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.