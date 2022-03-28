İŞ İNSANI HALİS KOMİLİ EŞİ ALEV KOMİLİ İLE BİRLİKTE BEBEK İSKELESİ'NDE OBJEKTİFLERE YANSIDI.
HALİS-ALEV KOMİLİ
HALİS-ALEV KOMİLİ
Bebek'te alışveriş ve spor...
Ünlü iş insanı Halis Komili ile eşi Alev Komili ve sosyetenin tanınmış simalarından İpek Özkan ve arkadaşı Begüm Ayaydın İstanbul'un elit semti Bebek'teydi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.