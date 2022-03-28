Bebek'te alışveriş ve spor...

Ünlü iş insanı Halis Komili ile eşi Alev Komili ve sosyetenin tanınmış simalarından İpek Özkan ve arkadaşı Begüm Ayaydın İstanbul'un elit semti Bebek'teydi.

28 Mart 2022 Pazartesi

İPEK ÖZKAN YAKIN ARKADAŞI BEGÜM AYAYDIN İLE BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.

İPEK ÖZKAN, BEGÜM AYAYDIN

İŞ İNSANI HALİS KOMİLİ EŞİ ALEV KOMİLİ İLE BİRLİKTE BEBEK İSKELESİ'NDE OBJEKTİFLERE YANSIDI.

HALİS-ALEV KOMİLİ

HALİS-ALEV KOMİLİ

Bebek'te alışveriş ve spor...

Ünlü iş insanı Halis Komili ile eşi Alev Komili ve sosyetenin tanınmış simalarından İpek Özkan ve arkadaşı Begüm Ayaydın İstanbul'un elit semti Bebek'teydi.

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Bebek'te alışveriş ve spor...

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