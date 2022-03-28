Bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Oscar Ödül töreninde kırmızı halıdan geçen dünyaca ünlü isimlerin şıklıkları göz kamaştırdı.
28 Mart 2022 Pazartesi
GENÇ OYUNCU ZENDAYA PAYETLİ GÖBEĞİNİ AÇIKTA BIRAKAN ELBİSESİYLE KIRMIZI HALI'DA YÜRÜDÜ.
ÜNLÜ OYUNCU NICOLE KIDMAN, MAVİ ELBİSESİYLE GÖZ DOLDURDU.
ZOE KRAVITZ PEMBE ELBİSESİYLE SADE BİR ŞIKLIK YAKALAMIŞTI.
GENÇ OYUNCU VANESSA HUDGENS KIRMIZI HALI'DA SİYAH ELBİSESİYLE YÜRÜDÜ.
OYUNCU PENELOPE CRUZ SİYAH ELBİSESİYLE OSCAR'IN FARKLI İSİMLERİNDENDİ.
OYUNCU JESSICA CHASTAIN RENKLİ ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKTİ.
JENNIFER GARNER KIRMIZI KIYAFETİYLE POZ VERDİ.
VENUS WILLIAMS BEYAZ DEKOLTELİ ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKTİ.
JESSIE BUCKLEY KABARIK ELBİSESİYLE POZ VERDİ.
ARIANA DEBOSE
KIRSTEN DUNST
BENEDICT CUMBERBATCH, SOPHIE HUNTER
Oscar'da kırmızı halı şıklığı!
Bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Oscar Ödül töreninde kırmızı halıdan geçen dünyaca ünlü isimlerin şıklıkları göz kamaştırdı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.