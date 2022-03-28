Oscar'da kırmızı halı şıklığı!

Bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Oscar Ödül töreninde kırmızı halıdan geçen dünyaca ünlü isimlerin şıklıkları göz kamaştırdı.

28 Mart 2022 Pazartesi

GENÇ OYUNCU ZENDAYA PAYETLİ GÖBEĞİNİ AÇIKTA BIRAKAN ELBİSESİYLE KIRMIZI HALI'DA YÜRÜDÜ.

ÜNLÜ OYUNCU NICOLE KIDMAN, MAVİ ELBİSESİYLE GÖZ DOLDURDU.

ZOE KRAVITZ PEMBE ELBİSESİYLE SADE BİR ŞIKLIK YAKALAMIŞTI.

GENÇ OYUNCU VANESSA HUDGENS KIRMIZI HALI'DA SİYAH ELBİSESİYLE YÜRÜDÜ.

OYUNCU PENELOPE CRUZ SİYAH ELBİSESİYLE OSCAR'IN FARKLI İSİMLERİNDENDİ.

OYUNCU JESSICA CHASTAIN RENKLİ ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKTİ.

JENNIFER GARNER KIRMIZI KIYAFETİYLE POZ VERDİ.

VENUS WILLIAMS BEYAZ DEKOLTELİ ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKTİ.

JESSIE BUCKLEY KABARIK ELBİSESİYLE POZ VERDİ.

ARIANA DEBOSE

KIRSTEN DUNST

BENEDICT CUMBERBATCH, SOPHIE HUNTER

Oscar'da kırmızı halı şıklığı!

Bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Oscar Ödül töreninde kırmızı halıdan geçen dünyaca ünlü isimlerin şıklıkları göz kamaştırdı.

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