Tarz kombinler...

ASLIŞAH ALKOÇLAR
Aslışah Alkoçlar
Aylin Tahincioğlu
Yasemin Özilhan
Berrin Zorlu
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Adayı iş insanı Burak Yakın ve eşi Öznur Yakın, Mücevher Fuarı'na ev sahipliği yaptı.
Feryal Gülman yakın dostu Beyza Uyanoğlu'nun yeni yaşını arkadaşlarıyla bir araya gelerek kutladı.
Yasemin Özilhan tanıtım yüzü olduğu yeni monogram koleksiyonunu cemiyet hayatının ünlü isimlerininde katıldığı özel davette tanıttı.
İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları İngiliz Emlak Ajansı'nın İstanbul'da yaptığı etkinlikte bir araya geldi.
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