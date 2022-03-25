Zamansız parçalara özel lansman!

Yasemin Özilhan tanıtım yüzü olduğu yeni monogram koleksiyonunu cemiyet hayatının ünlü isimlerininde katıldığı özel davette tanıttı.
25 Mart 2022 Cuma
TUNAY VE YALÇIN AYAYDIN ÇİFTİ MARKANIN YENİ YÜZÜ OLAN YASEMİN ÖZİLHAN'LA DAVETTE ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ.
MODA TUTKUNU YASEMİN ÖZİLHAN YÜZÜ OLDUĞU ÖZEL KOLEKSİYONU İNCELEDİ.
TUNAY VE YALÇIN AYAYDIN ÇİFTİ MİSAFİRLERİ BİRLİKTE KARŞILADI.
İPEK AYAYDIN ABDİK VE MERT, TUNAY AYAYDIN DAVETE EV SAHİPLİĞİ YAPTILAR.
DOĞA VE DENİZ AYAYDIN DAVETTE BİRLİKTE YER ALDI.
ALPİN ALBAYRAK ÖZEL DAVETE KATILDI.
İPEK AYAYDIN ABDİK
TUNAY AYAYDIN MİSAFİRLERLE ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ.
NİDA BULUT ÖZEL KOLEKSİYONDAN PARÇALAR SATIN ALDI.
FUNDA FİLİBELİ
BURCU ŞENDİR, DURU KARABACAK
FATOŞ, ALARA MİLDON
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GENEL
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Yasemin Özilhan tanıtım yüzü olduğu yeni monogram koleksiyonunu cemiyet hayatının ünlü isimlerininde katıldığı özel davette tanıttı.
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