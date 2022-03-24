Reklam filmine özel davet!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman, Hande Sezer Pekcan, Beyza Uyanoğlu ve Bahar Şer özel bir davette buluştu.

24 Mart 2022 Perşembe

FERYAL GÜLMAN REKLAM FİLMİNİN YAYINLANDIĞI ÖZEL ETKİNLİĞE KATILDI.

BEYZA UYANOĞLU VE BAHAR ŞER ETKİNLİĞE BİRLİKTE KATILDI.

HANDE SEZER PEKCAN

ARZU KUNT

BURCU ŞENDİR

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Reklam filmine özel davet!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman, Hande Sezer Pekcan, Beyza Uyanoğlu ve Bahar Şer özel bir davette buluştu.

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