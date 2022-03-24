Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman, Hande Sezer Pekcan, Beyza Uyanoğlu ve Bahar Şer özel bir davette buluştu.
24 Mart 2022 Perşembe
FERYAL GÜLMAN REKLAM FİLMİNİN YAYINLANDIĞI ÖZEL ETKİNLİĞE KATILDI.
BEYZA UYANOĞLU VE BAHAR ŞER ETKİNLİĞE BİRLİKTE KATILDI.
HANDE SEZER PEKCAN
ARZU KUNT
BURCU ŞENDİR
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Reklam filmine özel davet!
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman, Hande Sezer Pekcan, Beyza Uyanoğlu ve Bahar Şer özel bir davette buluştu.
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