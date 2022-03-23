FERYAL GÜLMAN DOSTLARINI ANLAMLI GÜNDE YALNIZ BIRAKMADI.
HANDE SEZER PEKCAN, MONİK İPEKEL, NEŞE GÖNÜL
REYHAN İPEKEL
ABDULLAH-HÜLYA AVCI
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Hababam Sınıfı Parıltı'yla el ele!
Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, ünlü isimleri "Hababam Sınıfı Parıltı'yla El Ele" adlı tiyatro oyununda bir araya getirdi.
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