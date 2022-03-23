Hababam Sınıfı Parıltı'yla el ele!

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, ünlü isimleri "Hababam Sınıfı Parıltı'yla El Ele" adlı tiyatro oyununda bir araya getirdi.

23 Mart 2022 Çarşamba

MONİK İPEKEL HABABAM SINIFI OYUNUNDA HAFİZE ANA ROLÜNE HAYAT VERDİ.

MONİK İPEKEL ROLÜYLE HERKESİN YÜZÜNÜ GÜLÜMSETTİ.

PARILTI DERNEĞİ EŞ BAŞKANI NEŞE GÖNÜL TİYATRO OYUNUNDAN SONRA MİSAFİRLERE KONUŞMA YAPTI.

BERRİN ZORLU, ÇOCUKLARA DESTEK OLMAK İÇİN İZLEYİCİLER ARASINDA YERİNİ ALDI.

PARILTI DERNEĞİ ÜYESİ HANDE SEZER PEKCAN MİSAFİRLERİ AĞIRLADI.

FERYAL GÜLMAN DOSTLARINI ANLAMLI GÜNDE YALNIZ BIRAKMADI.

HANDE SEZER PEKCAN, MONİK İPEKEL, NEŞE GÖNÜL

REYHAN İPEKEL

ABDULLAH-HÜLYA AVCI

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Hababam Sınıfı Parıltı'yla el ele!

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, ünlü isimleri "Hababam Sınıfı Parıltı'yla El Ele" adlı tiyatro oyununda bir araya getirdi.

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Hababam Sınıfı Parıltı'yla el ele!

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