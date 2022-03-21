Başarım Sensin Derneği, üniversitede okuyan öğrencilerine burs sağlayabilmek için ramazan kolisi hazırladı.
21 Mart 2022 Pazartesi
GENEL
ŞILU-ÖZALP ARGÜDER, ÖZGE SANDER
Başarım Sensin'den öğrencilere yardım!
Başarım Sensin Derneği, üniversitede okuyan öğrencilerine burs sağlayabilmek için ramazan kolisi hazırladı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.