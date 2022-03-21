Farklı ve şık...

BERRİN ZORLU
Berrin Zorlu
Elif Dürüst
Nevbahar Koç
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Alican Ulusoy ve sevgilisi Hande Subaşı, arkadaşlarıyla birlikte Uludağ'da doyasıya eğlendi.
Emine Boyner, Ayvalık'ta dostları ve ailesiyle birlikte yeni yaşını kutladı.
Dünya Koku Günü cemiyet hayatının ünlü hanımlarının katılımıyla özel davette kutlandı.
Caroline Koç
Başarım Sensin Derneği, üniversitede okuyan öğrencilerine burs sağlayabilmek için ramazan kolisi hazırladı.
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