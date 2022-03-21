İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleri ve çocuklarla birlikte İstanbul'da gezi gerçekleştirdi.
21 Mart 2022 Pazartesi
EPOS 7 DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN BERNA ÇEBİ, ZAFER KOZANOĞLU VE BESTE YURTTAŞ MİNİK KÜLTÜR ELÇİLERİ PROJESİYLE ÇOCUKLARI İSTANBUL'DA GEZDİRDİ.
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
EPOS 7'den miniklere gezi!
İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleri ve çocuklarla birlikte İstanbul'da gezi gerçekleştirdi.
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