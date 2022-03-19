Seminerde Keçili'ye sürpriz...

Yeni yaşına giren Nazlı Keçili'ye, moderatörlüğünü üstlendiği seminerde sürpriz yapıldı

19 Mart 2022 Cumartesi

MARTTA DOĞAN NAZLI KEÇİLİ'YE DOSTLARI SÜRPRİZ YAPTI

MODERATÖRLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİĞİ SEMİNER SIRASINDA NAZLI KEÇİLİ, GELEN PASTA İLE ŞAŞKINLIK YAŞADI.

NAZLI KEÇİLİ

 

NAZLI KEÇİLİ

NAZLI KEÇİLİ

 

NAZLI KEÇİLİ

 

NAZLI KEÇİLİ

 

NAZLI KEÇİLİ

 

Seminerde Keçili'ye sürpriz...

Yeni yaşına giren Nazlı Keçili'ye, moderatörlüğünü üstlendiği seminerde sürpriz yapıldı

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