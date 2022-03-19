Yeni yaşına giren Nazlı Keçili'ye, moderatörlüğünü üstlendiği seminerde sürpriz yapıldı
19 Mart 2022 Cumartesi
MARTTA DOĞAN NAZLI KEÇİLİ'YE DOSTLARI SÜRPRİZ YAPTI
MODERATÖRLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİĞİ SEMİNER SIRASINDA NAZLI KEÇİLİ, GELEN PASTA İLE ŞAŞKINLIK YAŞADI.
NAZLI KEÇİLİ
NAZLI KEÇİLİ
NAZLI KEÇİLİ
NAZLI KEÇİLİ
NAZLI KEÇİLİ
NAZLI KEÇİLİ
Seminerde Keçili'ye sürpriz...
Yeni yaşına giren Nazlı Keçili'ye, moderatörlüğünü üstlendiği seminerde sürpriz yapıldı
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