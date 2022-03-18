Emily Ratajkowski, Gigi Hadid, Bella Hadid ve Anne Hathaway gibi dünyaca ünlü isimler cadde stilleriyle sokaklarda boy gösterdiler.
18 Mart 2022 Cuma
BELLA HADID İKONİK TARZIYLA OBJEKTİFLERE YANSIDI.
BELLA HADID
BELLA HADID
GIGI HADID CESUR TARZIYLA ÇOK BEĞENİLDİ.
GIGI HADID
EMILY RATAJKOWSKI CADDE DE KÖPEĞİNİ DOLAŞTIRDI.
ANNE HATHAWAY
Caddenin tarz kadınları...
Emily Ratajkowski, Gigi Hadid, Bella Hadid ve Anne Hathaway gibi dünyaca ünlü isimler cadde stilleriyle sokaklarda boy gösterdiler.
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