Renkli davet!

Sosyetenin ünlü simaları iş insanı Öznur Yakın'ın ev sahipliğinde düzenlenen özel etkinlikte bir araya geldi.

18 Mart 2022 Cuma

LION DIAMOND'UN KURUCU ÖZNUR YAKIN DÜZENLEDİĞİ DAVETTE BİLGE KURU İLE BİR ARAYA GELDİ.

EDA KOSİF YENİ TASARIMLARI ETKİNLİKTE GÖRME FIRSATI YAKALADI.

NERGİS PEKUYSAL ÖZEL MÜCEVHERLERİ LANSMANDA İNCELEDİ.

ASLI ŞEN DAVETE KATILARAK YENİ REKLAM FİLMİNİ İZLEDİ.

ASLI ŞEN, ÖZNUR YAKIN

BUKET TAŞDELEN

GENEL

GENEL

Renkli davet!

Sosyetenin ünlü simaları iş insanı Öznur Yakın'ın ev sahipliğinde düzenlenen özel etkinlikte bir araya geldi.

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Renkli davet!

Sosyetenin ünlü simaları iş insanı Öznur Yakın'ın ev sahipliğinde düzenlenen özel etkinlikte bir araya geldi.
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