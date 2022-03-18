NERGİS PEKUYSAL ÖZEL MÜCEVHERLERİ LANSMANDA İNCELEDİ.
ASLI ŞEN DAVETE KATILARAK YENİ REKLAM FİLMİNİ İZLEDİ.
ASLI ŞEN, ÖZNUR YAKIN
BUKET TAŞDELEN
GENEL
GENEL
Renkli davet!
Sosyetenin ünlü simaları iş insanı Öznur Yakın'ın ev sahipliğinde düzenlenen özel etkinlikte bir araya geldi.
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