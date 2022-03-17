Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Evelize Kosif çocuklarıyla birlikte çekildikleri aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
17 Mart 2022 Perşembe
HAKAN-EVELİZE, THEO, TAYLAN, ELİZA KOSİF
EVELİZE, TAYLAN, ELİZA KOSİF
HAKAN-EVELİZE, THEO, TAYLAN, ELİZA KOSİF
EVELİZE, THEO KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
Kosifler'in aile pozu!
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Evelize Kosif çocuklarıyla birlikte çekildikleri aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.