Kosifler'in aile pozu!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Evelize Kosif çocuklarıyla birlikte çekildikleri aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

17 Mart 2022 Perşembe

HAKAN-EVELİZE, THEO, TAYLAN, ELİZA KOSİF

EVELİZE, TAYLAN, ELİZA KOSİF

HAKAN-EVELİZE, THEO, TAYLAN, ELİZA KOSİF

EVELİZE, THEO KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

Kosifler'in aile pozu!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Evelize Kosif çocuklarıyla birlikte çekildikleri aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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