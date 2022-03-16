Ece Şirin, Mercedes-Benz'in kadınlara yönelik ilham platformu She's Mercedes için yarattığı koleksiyonunu özel bir davetle tanıttı.
16 Mart 2022 Çarşamba
EMEL AYAYDIN MÜCEVHER TASARIMLARINI İNCELEDİ.
HANDE SEZER PEKCAN YENİ KOLEKSİYONUN ÖZEL PARÇALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI.
NEŞE GÖNÜL ÖZEL LANSMANA KATILARAK YENİ KOLEKSİYONU İNCELEDİ.
ÖZLEM GÜSAR
CEM ŞİRİN TASARIMCI ECE ŞİRİN İLE MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI.
BESTE YURTTAŞ
İPEK KÖSE TANITIMA KATILDI.
BURCU ŞENDİR
ARZU KUNT
ASLI KUSEYRİOĞLU
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Işıltılı tasarımlara tanıtım!
Ece Şirin, Mercedes-Benz'in kadınlara yönelik ilham platformu She's Mercedes için yarattığı koleksiyonunu özel bir davetle tanıttı.
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