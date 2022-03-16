'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' Çanakkale'de... Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' projesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü öncesinde Çanakkale'ye özel bir seyahat düzenledi.