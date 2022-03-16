Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' projesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü öncesinde Çanakkale'ye özel bir seyahat düzenledi.
16 Mart 2022 Çarşamba
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' Çanakkale'de...
Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' projesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü öncesinde Çanakkale'ye özel bir seyahat düzenledi.
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