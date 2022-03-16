'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' Çanakkale'de...

Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' projesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü öncesinde Çanakkale'ye özel bir seyahat düzenledi.

16 Mart 2022 Çarşamba

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' Çanakkale'de...

Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' projesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü öncesinde Çanakkale'ye özel bir seyahat düzenledi.

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'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' Çanakkale'de...

Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü öncesinde Çanakkale’ye özel bir seyahat düzenledi.

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