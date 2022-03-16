ŞİRİN YALÇIN KOLEKSİYONDAN ÖZEL PARÇALAR SATIN ALDI.
EMEK KÜLÜR DAVETTE KOLEKSİYONU İNCELEDİ.
GÖKAY GÜNDOĞDU OSMANLI SİLÜETLERİNDEN İLHAM ALDIĞI ROOT İSİMLİ KOLEKSİYONUNU TANITTI.
GENEL
GENEL
Özel koleksiyona davet!
Gökay Gündoğdu, Osmanlı silüetlerinden ilham aldığı 'ROOT' isimli koleksiyonunu önceki akşam mağazasında moda severlerle buluşturdu.
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