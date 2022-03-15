'Fashion Week İstanbul'a özel davet!

Türkiye'nin uluslararası moda etkinliği Fashion Week Istanbul, yeni sezonunu dün düzenlenen bir etkinlikle karşıladı.

15 Mart 2022 Salı

EMEL VE NEJDET AYAYDIN ÇİFTİ ÖZEL MODA ETKİNLİĞİNE KATILARAK YENİ SEZONU KARŞILADI.

FÜSUN KURAN ETKİNLİKTRE YER ALAN İSİMLERDENDİ.

İPEK VE BERK KÖSE ÇİFTİ ETKİNLİĞE BİRLİKTE KATILDI.

MODACI TANJU BABACAN ETKİNLİKTE YENİ SEZONU KUTLADI.

ZEYNEP TOSUN

MODACI SİMAY BÜLBÜL ÖZEL DAVETE KATILDI.

TAMER YILMAZ

'Fashion Week İstanbul'a özel davet!

Türkiye'nin uluslararası moda etkinliği Fashion Week Istanbul, yeni sezonunu dün düzenlenen bir etkinlikle karşıladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarz kombinler...

Elif Dürüst
Stiliyle göz dolduruyor...

Nevbahar Koç
Farklı ve şık...

Caroline Koç
'Fashion Week İstanbul'a özel davet!

Türkiye’nin uluslararası moda etkinliği Fashion Week Istanbul, yeni sezonunu dün düzenlenen bir etkinlikle karşıladı.
Kosif, okurlarıyla buluştu!

Melda Kosif, geçtiğimiz gün Bursa'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu.

Kırmızı halı şıklığı!

27'ncisi düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri'nde kırmızı halıdan geçen ünlülerin şıklığı da konuşuldu.

Evliliğe ilk adım!

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Ali Nuri Türker ve Dilek Türker’in kızları Serra Türker, evlilik yolunda ilk adımı attı.
Şıklığıyla göz dolduruyor

Berrin Zorlu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.