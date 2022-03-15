Türkiye'nin uluslararası moda etkinliği Fashion Week Istanbul, yeni sezonunu dün düzenlenen bir etkinlikle karşıladı.
15 Mart 2022 Salı
EMEL VE NEJDET AYAYDIN ÇİFTİ ÖZEL MODA ETKİNLİĞİNE KATILARAK YENİ SEZONU KARŞILADI.
FÜSUN KURAN ETKİNLİKTRE YER ALAN İSİMLERDENDİ.
İPEK VE BERK KÖSE ÇİFTİ ETKİNLİĞE BİRLİKTE KATILDI.
MODACI TANJU BABACAN ETKİNLİKTE YENİ SEZONU KUTLADI.
ZEYNEP TOSUN
MODACI SİMAY BÜLBÜL ÖZEL DAVETE KATILDI.
TAMER YILMAZ
'Fashion Week İstanbul'a özel davet!
Türkiye'nin uluslararası moda etkinliği Fashion Week Istanbul, yeni sezonunu dün düzenlenen bir etkinlikle karşıladı.
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