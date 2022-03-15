Kosif, okurlarıyla buluştu!

Melda Kosif, geçtiğimiz gün Bursa'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu.

15 Mart 2022 Salı

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

Kosif, okurlarıyla buluştu!

Melda Kosif, geçtiğimiz gün Bursa'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu.

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