İş dünyasının önde gelen isimlerinden Ali Nuri Türker ve Dilek Türker'in kızları Serra Türker, evlilik yolunda ilk adımı attı.
15 Mart 2022 Salı
GENÇ SOSYETİK SERRA TÜRKER VE İŞ İNSANI MERT BAYIR EVLİLİĞE İLK ADIMI ATTI.
İŞ İNSANI BABASI ALİ NURİ VE ANNESİ DİLEK TÜRKER'İN YANI SIRA KARDEŞLERİ MİNA VE LARA TÜRKER'DE SERRA TÜRKER'İ MUTLU GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI.
SERRA TÜRKER ERKEK ARKADAŞI MERT BAYIR İLE AİLE ARASINDA GERÇEKLEŞEN TÖRENLE NİŞANLANDI.
SERRA TÜRKER
SERRA TÜRKER
SERRA TÜRKER
SERRA TÜRKER
SERRA TÜRKER
SERRA TÜRKER
SERRA TÜRKER
SERRA TÜRKER
Evliliğe ilk adım!
İş dünyasının önde gelen isimlerinden Ali Nuri Türker ve Dilek Türker'in kızları Serra Türker, evlilik yolunda ilk adımı attı.
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