YOGA VE SAĞLIKLI BESLENMEYİ HAYATINDAN HİÇ ÇIKARMAYAN ETEL BALER, İKİ ÇOCUK ANNESİDİR.
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
Baler'in yoga saati!
Yoga ve pilatesi hayatından eksik etmeyen Etel Baler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beğeni topladı.
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