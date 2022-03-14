Baler'in yoga saati!

Dostlarla eğlenceli tatil!

Sosyetenin en iyi anlaşan arkadaş gurubu Nazlı Çelik, Sanem-Ralf Tezman, Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan ve Hande-Mehmet Gamgam çiftleri, Uludağ'da tatil yaptı.