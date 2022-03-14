Baler'in yoga saati!

Yoga ve pilatesi hayatından eksik etmeyen Etel Baler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beğeni topladı.

14 Mart 2022 Pazartesi

ETEL BALER YOGA YAPTIĞI FOTOĞRAFLARIYLA TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ TOPLADI.

ETEL BALER

YOGA VE SAĞLIKLI BESLENMEYİ HAYATINDAN HİÇ ÇIKARMAYAN ETEL BALER, İKİ ÇOCUK ANNESİDİR.

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

Baler'in yoga saati!

Yoga ve pilatesi hayatından eksik etmeyen Etel Baler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beğeni topladı.

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