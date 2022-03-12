Boğaz'da spor!

İş insanı Osman Çarmıklı, karlı havaya rağmen yürüyüşünü aksatmadı.

12 Mart 2022 Cumartesi

OSMAN ÇARMIKLI KARLI HAVAYA RAĞMEN BOĞAZ'DA YÜRÜYÜŞ YAPTI.

OSMAN ÇARMIKLI

OSMAN ÇARMIKLI

OSMAN ÇARMIKLI

OSMAN ÇARMIKLI

Boğaz'da spor!

İş insanı Osman Çarmıklı, karlı havaya rağmen yürüyüşünü aksatmadı.

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