İş insanı Osman Çarmıklı, karlı havaya rağmen yürüyüşünü aksatmadı.
12 Mart 2022 Cumartesi
OSMAN ÇARMIKLI KARLI HAVAYA RAĞMEN BOĞAZ'DA YÜRÜYÜŞ YAPTI.
OSMAN ÇARMIKLI
OSMAN ÇARMIKLI
OSMAN ÇARMIKLI
OSMAN ÇARMIKLI
Boğaz'da spor!
İş insanı Osman Çarmıklı, karlı havaya rağmen yürüyüşünü aksatmadı.
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