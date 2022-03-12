Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko, kız arkadaşı Merve Oflaz'la Fransa'nın ünlü kayak merkezi Val-d'Isère'de tatil yapıyor
12 Mart 2022 Cumartesi
FRANSA'NIN ÜNLÜ KAYAK MERKEZİNE GİDEN MERVE OFLAZ İLE ALLAN HAKKO, BOL BOL KIŞ SPORLARI YAPTI
ALLAN HAKKO İLE MERVE OFLAZ'IN ORTAK HOBİLERİNDEN BİRİ DE KAYAK...
ALLAN HAKKO
ALLAN HAKKO
AZER POLAT'TAN 2015'TE BOŞANAN ALLAN HAKKO'NUN BU EVLİLİKTEN BİR OĞLU VAR
Zirvede aşk...
Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko, kız arkadaşı Merve Oflaz'la Fransa'nın ünlü kayak merkezi Val-d'Isère'de tatil yapıyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.