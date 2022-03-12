Zirvede aşk...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko, kız arkadaşı Merve Oflaz'la Fransa'nın ünlü kayak merkezi Val-d'Isère'de tatil yapıyor

12 Mart 2022 Cumartesi

FRANSA'NIN ÜNLÜ KAYAK MERKEZİNE GİDEN MERVE OFLAZ İLE ALLAN HAKKO, BOL BOL KIŞ SPORLARI YAPTI

ALLAN HAKKO İLE MERVE OFLAZ'IN ORTAK HOBİLERİNDEN BİRİ DE KAYAK...

ALLAN HAKKO

ALLAN HAKKO

AZER POLAT'TAN 2015'TE BOŞANAN ALLAN HAKKO'NUN BU EVLİLİKTEN BİR OĞLU VAR

Zirvede aşk...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko, kız arkadaşı Merve Oflaz'la Fransa'nın ünlü kayak merkezi Val-d'Isère'de tatil yapıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarz kombinler...

Elif Dürüst
Stiliyle göz dolduruyor...

Nevbahar Koç
Farklı ve şık...

Caroline Koç
Şıklığıyla göz dolduruyor

Berrin Zorlu

Farklı ve bakımlı...

Alara Koçibey
Boğaz'da spor!

İş insanı Osman Çarmıklı, karlı havaya rağmen yürüyüşünü aksatmadı.
Zirvede aşk...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko, kız arkadaşı Merve Oflaz'la Fransa'nın ünlü kayak merkezi Val-d'Isère'de tatil yapıyor
"Şen" anıları tazeledi!

Suzan Şen, eski aile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak anılarını tazeledi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.