İş adamı Önder Öztarhan, önceki gün İstinye'de spor salonuna girerken objektiflere yansıdı.
11 Mart 2022 Cuma
ÖNDER ÖZTARHAN EMİRGAN'DA SPOR SALONUNA GİRERKEN OBJEKTİFLERE YANSIDI.
VEPA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖNDER ÖZTARHAN, MUHABİRLERİN SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI.
ÖNDER ÖZTARHAN
ÖNDER ÖZTARHAN
ÖNDER ÖZTARHAN
ÖNDER ÖZTARHAN
ÖNDER ÖZTARHAN
ÖNDER ÖZTARHAN
ÖNDER ÖZTARHAN
Emirgan'da spor!
İş adamı Önder Öztarhan, önceki gün İstinye'de spor salonuna girerken objektiflere yansıdı.
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