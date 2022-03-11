Girişimci kadınlar etkinlikte bir arada!

Women Talks etkinlikleri, "Sivil Toplumda Yeni Yaklaşımlar" söyleşisiyle kadın katılımcılarını özel etkinlikte ağırladı.

11 Mart 2022 Cuma

HÜLYA KALYONCU SİVİL TOPLUMDA YENİ YAKLAŞIMLAR SÖYLEŞİNDE KONUŞMACI OLARAK YER ALDI.

HANDE SEZER PEKCAN KADINLARIN BULUŞTUĞU ETKİNLİĞE DİNLEYİCİ OLARAK KATILDI.

EPOS 7 DERNEĞİ BAŞKANI ZAFER KOZANOĞLU ÖZEL ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

AYŞEGÜL TUNCER

ARZU ÖZAL

AYŞEGÜL TUNCER, HÜLYA KALYONCU, ZAFER KOZANOĞLU

GENEL

GENEL

Girişimci kadınlar etkinlikte bir arada!

Women Talks etkinlikleri, "Sivil Toplumda Yeni Yaklaşımlar" söyleşisiyle kadın katılımcılarını özel etkinlikte ağırladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarz kombinler...

Elif Dürüst
Stiliyle göz dolduruyor...

Nevbahar Koç
Farklı ve şık...

Caroline Koç
Şıklığıyla göz dolduruyor

Berrin Zorlu

Farklı ve bakımlı...

Alara Koçibey
"Şen" anıları tazeledi!

Suzan Şen, eski aile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak anılarını tazeledi.
Emirgan'da spor!

İş adamı Önder Öztarhan, önceki gün İstinye'de spor salonuna girerken objektiflere yansıdı.

Girişimci kadınlar etkinlikte bir arada!

Women Talks etkinlikleri, “Sivil Toplumda Yeni Yaklaşımlar” söyleşisiyle kadın katılımcılarını özel etkinlikte ağırladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.