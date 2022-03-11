Women Talks etkinlikleri, "Sivil Toplumda Yeni Yaklaşımlar" söyleşisiyle kadın katılımcılarını özel etkinlikte ağırladı.
11 Mart 2022 Cuma
HÜLYA KALYONCU SİVİL TOPLUMDA YENİ YAKLAŞIMLAR SÖYLEŞİNDE KONUŞMACI OLARAK YER ALDI.
HANDE SEZER PEKCAN KADINLARIN BULUŞTUĞU ETKİNLİĞE DİNLEYİCİ OLARAK KATILDI.
EPOS 7 DERNEĞİ BAŞKANI ZAFER KOZANOĞLU ÖZEL ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.
AYŞEGÜL TUNCER
ARZU ÖZAL
AYŞEGÜL TUNCER, HÜLYA KALYONCU, ZAFER KOZANOĞLU
GENEL
GENEL
Girişimci kadınlar etkinlikte bir arada!
Women Talks etkinlikleri, "Sivil Toplumda Yeni Yaklaşımlar" söyleşisiyle kadın katılımcılarını özel etkinlikte ağırladı.
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