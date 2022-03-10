Sağlıklı tanıtım...

Eczacı Reyhan Aliusta, 12 yıldır yurtiçi ve yurt dışında çalışmalarını sürdürdüğü gıda takviyesini önceki gün verdiği davetle hizmete sundu.

10 Mart 2022 Perşembe

12 YILDIR YUTİÇİ VE YURTDIŞINDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN ECZACI REYHAN ALİUSTA, GIDA TAKVİYESİNİ BİR ETKİNLİKLE TANITTI.

ARZU KUNT SAĞLIKLI ETKİNLİĞE KATILAN İSİMLERDEN BİRİ OLDU.

AYŞEGÜL KAYABAY TANITIMDA ÜRÜN HAKKINDA BİLGİ ALDI.

KADRİYE OLGAR

FURKAN DEDE, REYHAN ALİUSTA, MURAT ÖZARI

GÜVEN GÜLEŞCE

NİHAL KOÇ

METİN ŞENTÜRK

REYHAN ALİUSTA, BÜLENT SERTTAŞ

REYHAN ALİUSTA, KADİR ÇÖPDEMİR

REYHAN ALİUSTA, METİN ŞENTÜRK

SEREN UZUN

TAMER KÖSEOĞLU

VOLKAN KARATAŞ

Sağlıklı tanıtım...

Eczacı Reyhan Aliusta, 12 yıldır yurtiçi ve yurt dışında çalışmalarını sürdürdüğü gıda takviyesini önceki gün verdiği davetle hizmete sundu.

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