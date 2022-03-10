Eczacı Reyhan Aliusta, 12 yıldır yurtiçi ve yurt dışında çalışmalarını sürdürdüğü gıda takviyesini önceki gün verdiği davetle hizmete sundu.
10 Mart 2022 Perşembe
12 YILDIR YUTİÇİ VE YURTDIŞINDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN ECZACI REYHAN ALİUSTA, GIDA TAKVİYESİNİ BİR ETKİNLİKLE TANITTI.
ARZU KUNT SAĞLIKLI ETKİNLİĞE KATILAN İSİMLERDEN BİRİ OLDU.
AYŞEGÜL KAYABAY TANITIMDA ÜRÜN HAKKINDA BİLGİ ALDI.
KADRİYE OLGAR
FURKAN DEDE, REYHAN ALİUSTA, MURAT ÖZARI
GÜVEN GÜLEŞCE
NİHAL KOÇ
METİN ŞENTÜRK
REYHAN ALİUSTA, BÜLENT SERTTAŞ
REYHAN ALİUSTA, KADİR ÇÖPDEMİR
REYHAN ALİUSTA, METİN ŞENTÜRK
SEREN UZUN
TAMER KÖSEOĞLU
VOLKAN KARATAŞ
Sağlıklı tanıtım...
Eczacı Reyhan Aliusta, 12 yıldır yurtiçi ve yurt dışında çalışmalarını sürdürdüğü gıda takviyesini önceki gün verdiği davetle hizmete sundu.
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