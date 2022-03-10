Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, iş insanı eşi İzzet Özilhan ile birlikte Urla'da tatile çıktı.
10 Mart 2022 Perşembe
SOSYETİK GÜZEL YASEMİN ÖZİLHAN URLA'DA VERDİĞİ POZLARLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ.
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN URLA SOKAKLARINDA
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN
YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN
YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN
Özilhan'ın 'Urla' turu...
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, iş insanı eşi İzzet Özilhan ile birlikte Urla'da tatile çıktı.
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