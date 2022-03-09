Eğlenceli gece!

Gülman: 'İlişkimiz yok'

İş insanı Kemal Gülman, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Eda Cideli ile ilgili soruları yanıtlayarak 'İlişkimiz de yok, kız arkadaşım değil kardeşim' açıklamasında bulundu.