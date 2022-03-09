Eğlenceli gece!

Sosyetenin ünlü hanımlarından Derya Ayaydın, Eda Kosif ve Aslı Şen şarkıcı Özcan Deniz'in konseriyle coştu.

09 Mart 2022 Çarşamba

GENÇ SOSYETİK DERYA AYAYDIN, ŞARKICI ÖZCAN DENİZ'İ DİNLEMEYE GELENLER ARASINDAYDI.

EDA KOSİF ARKADAŞI EBRU UYGUN İLE BİRLİKTE GECEYE GELEREK EĞLENDİ.

ASLI ŞEN EĞLENCELİ GECEYE KATILDI.

BİLGE KURU KONSERDE ŞARKILARA EŞLİK ETTİ.

ARZU ÖZAL

GENEL

GENEL

GENEL

Eğlenceli gece!

Sosyetenin ünlü hanımlarından Derya Ayaydın, Eda Kosif ve Aslı Şen şarkıcı Özcan Deniz'in konseriyle coştu.

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