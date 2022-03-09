“Sanat Tarihinde Kadın”

Nazlı Keçili moderatörlüğünde, Buket Şakarcan'ın anlatımıyla gerçekleşen "Sanat Tarihinde Kadın" seminerinde davetliler Kadınlar Günü'nü sanat dolu bir etkinlikle kutladı.

09 Mart 2022 Çarşamba

ARTKOLİK SANAT GALERİSİNİN KURUCUSU NAZLI KEÇİLİ BUKET ŞAKARCAN İLE BİRLİKTE SEMİNER'E EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

ARTKOLİK SANAT GALERİSİNİN KURUCUSU NAZLI KEÇİLİ'NİN ANNESİ NİLGÜN KEÇELİ ETKİNLİKTE YER ALDI.

DENİZ ÖZTARHAN, SANAT TARİHİNDE KADIN SEMİNERİNİN KATILIMCILARI ARASINDAYDI.

NAZLI KEÇİLİ VE DENİZ ÖZTARHAN SEMİNERDE BİR ARAYA GELDİ.

NİNA LODRİK SEMİNERE KATILDI.

NAZLI KEÇİLİ, BUKET SAKARCAN

NİLGÜN KEÇİLİ, FÜSUN TOPBAŞ

GENEL

GENEL

“Sanat Tarihinde Kadın”

Nazlı Keçili moderatörlüğünde, Buket Şakarcan'ın anlatımıyla gerçekleşen "Sanat Tarihinde Kadın" seminerinde davetliler Kadınlar Günü'nü sanat dolu bir etkinlikle kutladı.

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