"Potansiyelini gerçekleştirebilen kadın çağdaş kadındır"

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, kadının ekonomik özgürlüğünü kazanmasının önemini ve bunun için yapılması gerekenleri paylaştı.

08 Mart 2022 Salı

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

"Potansiyelini gerçekleştirebilen kadın çağdaş kadındır"

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, kadının ekonomik özgürlüğünü kazanmasının önemini ve bunun için yapılması gerekenleri paylaştı.

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"Potansiyelini gerçekleştirebilen kadın çağdaş kadındır"

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, kadının ekonomik özgürlüğünü kazanmasının önemini ve bunun için yapılması gerekenleri paylaştı.
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