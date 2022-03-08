"Potansiyelini gerçekleştirebilen kadın çağdaş kadındır"
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, kadının ekonomik özgürlüğünü kazanmasının önemini ve bunun için yapılması gerekenleri paylaştı.
08 Mart 2022 Salı
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
"Potansiyelini gerçekleştirebilen kadın çağdaş kadındır"
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, kadının ekonomik özgürlüğünü kazanmasının önemini ve bunun için yapılması gerekenleri paylaştı.
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