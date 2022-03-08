Sosyetenin ünlü simaları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladılar.
08 Mart 2022 Salı
MELİSA MUTLU 8 MART KADINLAR GÜNÜ'NÜ PAYLAŞIMIYLA KUTLADI.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'UN EŞİ PERVİN ERSOY TÜM KADINLARIN KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI.
FENERBAHÇE YÖNETİM KURULU ÜYESİ SİMLA BEYAZIT PAYLAŞIMIYLA DİKKAT ÇEKTİ.
SUZAN ŞEN DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NÜ INSTAGRAM HESABINDAN KUTLADI.
FERYAL GÜLMAN PAYLAŞIMIYLA DUYGULANDIRDI.
ÖZNUR YAKIN INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI.
SERAP TİBUK ÖZEL PAYLAŞIMIYLA ANLAMLI GÜNÜ KUTLAMAYI İHMAL ETMEDİ.
İŞ İNSANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA KADINLARIN BU ÖZEL GÜNÜNDE YANLARINDA OLDUKLARININ MESAJINI VERDİ.
MELİSA MUTLU
MELİSA MUTLU
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
Kadınlar Günü'ne özel paylaşım!
Sosyetenin ünlü simaları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladılar.
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