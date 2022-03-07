Tarih ve sanat dolu sergi!

2. Yeditepe Bienali, Yedikule Hisarı'nda cemiyet hayatının sanatsever isimlerini ağırladı.

07 Mart 2022 Pazartesi

BAŞARIM SENSİN DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞULE ARGÜDER VE ÖZGE SANDER BİRLİKTE SERGİYİ GEZDİ.

BAŞARIM SENSİN DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ İPEK TOPLUSOY TARİHİ SERGİYİ GEZDİ.

FİGEN KIRAL

ELİF İNCİ ARAS

GENEL

GENEL

GENEL

Tarih ve sanat dolu sergi!

2. Yeditepe Bienali, Yedikule Hisarı'nda cemiyet hayatının sanatsever isimlerini ağırladı.

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2. Yeditepe Bienali, Yedikule Hisarı’nda cemiyet hayatının sanatsever isimlerini ağırladı.
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