Tarih ve sanat dolu sergi!

BAŞARIM SENSİN DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞULE ARGÜDER VE ÖZGE SANDER BİRLİKTE SERGİYİ GEZDİ.
BAŞARIM SENSİN DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ İPEK TOPLUSOY TARİHİ SERGİYİ GEZDİ.
FİGEN KIRAL
ELİF İNCİ ARAS
GENEL
2. Yeditepe Bienali, Yedikule Hisarı'nda cemiyet hayatının sanatsever isimlerini ağırladı.
Elif Dürüst
Berrin Zorlu
Alara Koçibey
Aylin Tahincioğlu
Begüm Şen
Yasemin Özilhan
2. Yeditepe Bienali, Yedikule Hisarı’nda cemiyet hayatının sanatsever isimlerini ağırladı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni’yle ihracat şampiyonu kuruluşların kadın yöneticilerini ödüllendirdi.
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