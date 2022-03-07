Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 2021 Gala Gecesi, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
07 Mart 2022 Pazartesi
TOSFED BAŞKANI EREN ÜÇLERTOPRAĞI ŞAMPİYONLARIN ÖDÜLLENDİRİLDİĞİ GECEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.
TOSFED YÖNETİM KURULU ÜYESİ EFSUN YAZICI ÖZEL GECEDE YER ALDI.
TOSFED BAŞKAN VEKİLİ NİSA ERSOY GECEDE YER ALDI.
İŞ İNSANI KEREM ÜSTÜNKAYA ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI.
ABDÜLKERİM GÖK,NİSA ERSOY, EREN ÜÇLERTOPRAĞI, EFSUN YAZICI ,CEM AKOĞUL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Şampiyonlara ödül gecesi!
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 2021 Gala Gecesi, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
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