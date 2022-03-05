Tıp fakültesinde okuyan kız öğrencilerin yararına düzenlenen "Renkli Kanatlı Kızlar" resim sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.
05 Mart 2022 Cumartesi
ACADEMIC HOSPITAL YÖNETİM KURULU BAŞKANI PROF. DR. NEŞE KAVAK SERGİYE EV SAHİPLİĞİ YAPMANIN GURURUNU YAŞADI.
ACADEMIC HOSPITAL YÖNETİM KURULU BAŞKANI PROF. DR. NEŞE KAVAK VE PROF. DR. SEVGİ KÜLLÜ BİRLİKTE SERGİYİ GEZDİ.
PROF. DR. SEVGİ KÜLLÜ
UZM. DR. TÜRKAN ÖZER
ZEYNEP ÜMİT ÖZVARDAR
GENEL
GENEL
GENEL
Sanatla kız öğrencilere destek!
Tıp fakültesinde okuyan kız öğrencilerin yararına düzenlenen "Renkli Kanatlı Kızlar" resim sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.
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