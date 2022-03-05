Sanatla kız öğrencilere destek!

Tıp fakültesinde okuyan kız öğrencilerin yararına düzenlenen "Renkli Kanatlı Kızlar" resim sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.

05 Mart 2022 Cumartesi

ACADEMIC HOSPITAL YÖNETİM KURULU BAŞKANI PROF. DR. NEŞE KAVAK SERGİYE EV SAHİPLİĞİ YAPMANIN GURURUNU YAŞADI.

ACADEMIC HOSPITAL YÖNETİM KURULU BAŞKANI PROF. DR. NEŞE KAVAK VE PROF. DR. SEVGİ KÜLLÜ BİRLİKTE SERGİYİ GEZDİ.

PROF. DR. SEVGİ KÜLLÜ

UZM. DR. TÜRKAN ÖZER

ZEYNEP ÜMİT ÖZVARDAR

GENEL

GENEL

GENEL

Sanatla kız öğrencilere destek!

Tıp fakültesinde okuyan kız öğrencilerin yararına düzenlenen "Renkli Kanatlı Kızlar" resim sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.

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Sanatla kız öğrencilere destek!

Tıp fakültesinde okuyan kız öğrencilerin yararına düzenlenen “Renkli Kanatlı Kızlar” resim sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.

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