Pınar Ayaydın Talay'a dostları yeni yaşı dolayısıyla süpriz bir kutlama organize etti
05 Mart 2022 Cumartesi
PINAR TALAY, AİLESİNİN YANI SIRA YENİ YAŞINI DOSTLARIYLA ÖĞLE YEMEĞİNDE KUTLADI. TALAY'I İLK KUTLAYAN AĞABEYİ GÖKHAN AYAYDIN'IN EŞİ GİZEM AYAYDIN OLDU.
YAKIN ARKADAŞLARIYLA BİR ARAYA GELEN PINAR TALAY'A KUTLAMA SÜRPRİZ OLDU
PINAR TALAY, İŞ DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİNDEN MURAT TALAY İLE EVLİ
MURAT-PINAR TALAY ÇİFTİNİN İKİ OĞLU VAR.
MURAT-PINAR TALAY
MURAT-PINAR TALAY
MURAT-PINAR TALAY
Talay'a sürpriz dolu kutlama...
Pınar Ayaydın Talay'a dostları yeni yaşı dolayısıyla süpriz bir kutlama organize etti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.