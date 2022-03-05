Talay'a sürpriz dolu kutlama...

Pınar Ayaydın Talay'a dostları yeni yaşı dolayısıyla süpriz bir kutlama organize etti

05 Mart 2022 Cumartesi

PINAR TALAY, AİLESİNİN YANI SIRA YENİ YAŞINI DOSTLARIYLA ÖĞLE YEMEĞİNDE KUTLADI. TALAY'I İLK KUTLAYAN AĞABEYİ GÖKHAN AYAYDIN'IN EŞİ GİZEM AYAYDIN OLDU.

YAKIN ARKADAŞLARIYLA BİR ARAYA GELEN PINAR TALAY'A KUTLAMA SÜRPRİZ OLDU

PINAR TALAY, İŞ DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİNDEN MURAT TALAY İLE EVLİ

MURAT-PINAR TALAY ÇİFTİNİN İKİ OĞLU VAR.

MURAT-PINAR TALAY

MURAT-PINAR TALAY

MURAT-PINAR TALAY

Talay'a sürpriz dolu kutlama...

Pınar Ayaydın Talay'a dostları yeni yaşı dolayısıyla süpriz bir kutlama organize etti

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