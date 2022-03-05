Tarz kombinler...

ELİF DÜRÜST
Elif Dürüst
Berrin Zorlu
Alara Koçibey
Aylin Tahincioğlu
Begüm Şen
Yasemin Özilhan
Önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman iş insanı Ünsal Sert ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Tıp fakültesinde okuyan kız öğrencilerin yararına düzenlenen “Renkli Kanatlı Kızlar” resim sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.
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